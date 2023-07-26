Июнь стал рекордным месяцем по тратам россиян на новые авто

В июне россияне потратили на покупку новых авто почти 234 млрд рублей. Это рекордная сумма по итогам месяца в этом году. Об этом говорится в отчете "Автостата" и "Открытие авто".

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По отношению к маю расходы на новые авто стали больше на 15,8%, в годовом выражении рост составил 2,8 раза, когда объем денежных средств на указанную категорию трат был 82,9 млрд рублей.

В июне 2023 года было продано 82,4 тысячи легковых авто, что на 14,2% больше майского результата и в 2,5 раза больше, чем в июне 2022 года.