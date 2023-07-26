Культовый Porsche 911 станет последней машиной марки с ДВС

Премиальный автопроизводитель Porsche продолжает придерживаться стратегии постепенной электрификации своей линейки машин. Таким образом, как пишет издание SPEEDME.RU, уже к 2030-му году электрокары должны составлять 80 процентов продаж.

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Кроме того, в Porsche стремятся сделать свою культовую модель 911 единственной оставшейся машиной с ДВС. В прошлом году ее доля в продажах бренда составила 13 процентов.