Культовый Porsche 911 станет последней машиной марки с ДВС

Культовый Porsche 911 станет последней машиной с ДВС марки
Премиальный автопроизводитель Porsche продолжает придерживаться стратегии постепенной электрификации своей линейки машин. Таким образом, как пишет издание SPEEDME.RU, уже к 2030-му году электрокары должны составлять 80 процентов продаж.
Кроме того, в Porsche стремятся сделать свою культовую модель 911 единственной оставшейся машиной с ДВС. В прошлом году ее доля в продажах бренда составила 13 процентов.
Следует напомнить, что руководители Porsche активно продвигают в Европе внедрение электронного топлива. В компании стремятся к этому, потому что Евросоюз разрешил продавать такие машины после 2035-го года.