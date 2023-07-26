Дешевый электрокар компании Tesla будут выпускать в Индии

Как пишет Reuters со ссылкой на неназванный источник, представители Tesla ведут переговоры с властями Индии, чтобы обсудить строительство нового завода. Он будет заточен на производство совершенно нового электромобиля, который станет самым дешевым в линейке марки с ценой 24 тысячи долларов — 2,2 миллиона рублей по сегодняшнему курсу. Выпускать его будут как для индийского рынка, так и на экспорт.

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Tesla присматривается к Индии на протяжении нескольких месяцев, а в июне страну посетил глава компании Илон Маск. Тогда он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и заявил, что собирается сделать «значительные инвестиции». Это может быть продиктовано решением индийских властей поддерживать местное производство и налогами, которыми продолжают облагать импорт.

Новый электрокар будет на четверть дешевле, чем Model 3 — самая доступная на сегодняшний день Tesla. Ее цена стартует примерно с 32,2 тысячи долларов (2,9 миллиона рублей).

Информация о дешевой Тесле появляется не впервые. Маск еще несколько лет назад анонсировал модель с ориентировочной ценой 25 тысяч долларов. Однако тогда сообщалось, что ее разработают и поставят на конвейер в Китае.