Dacia Duster не прошел «лосиный тест»

Как сообщает SPEEDME.RU, внедорожник Duster был выпущен еще в 2010 году. На российском рынке автомобиль был представлен по доступной цене, что привлекало большое количество людей. Сейчас реализуется второе поколение модели.

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По данным источника, автомобиль славится своими внедорожными качествами. Однако в динамической езде есть определенные проблемы, что доказал новый тест.

Эксперты испытали Duster 2023 года в рамках традиционного «лосиного теста». Этот конкретный автомобиль имеет под капотом 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил.