Dacia Duster не прошел «лосиный тест»
Как сообщает SPEEDME.RU, внедорожник Duster был выпущен еще в 2010 году. На российском рынке автомобиль был представлен по доступной цене, что привлекало большое количество людей. Сейчас реализуется второе поколение модели.
По данным источника, автомобиль славится своими внедорожными качествами. Однако в динамической езде есть определенные проблемы, что доказал новый тест.
Эксперты испытали Duster 2023 года в рамках традиционного «лосиного теста». Этот конкретный автомобиль имеет под капотом 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил.
Аодителю удалось обойти конусы, не задев их, на скорости 71 км/ч, что не очень впечатляет. На более высоких скоростях подвеска Duster слишком сильно подпрыгивала и мешала водителю держать внедорожник под контролем.