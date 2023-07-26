Названа цена АБС для Lada Granta

АвтоВАЗ представил обновленный прайс-лист на Lada Granta с антиблокировочной системой. Согласно данным, опубликованным на сайте марки Lada, доплатить за АБС нужно 39 тысяч рублей, передает Auto.ru.

Как стало известно, автопроизводитель решил выделить версии машины с антиблокировочной системой в отдельные комплектации.

АБС устанавливается, начиная с комплектации Classic. Но стоит отметить, что Granta можно приобрести как с данной системой, так и без нее.

Стоимость седана в исполнении Classic составляет 735 900 рублей, а цена версии Classic’23 (в ней есть АБС) - 774 900 рублей. В стоимость включен «Набор автомобилиста», от которого можно отказаться (2,4 тысячи рублей).

Цена лифтбека с АБС составляет 855 900 рублей (комплектация Classic’23 Кондиционер), стоимость вседорожного универсала Lada Granta Cross с антиблокировочной системой составит от минимум 905 900 рублей (комплектация Comfort’23 Light).