БелАЗ испытывает самосвалы с китайскими двигателями

Белорусская компания БелАЗ приступила к испытаниям карьерных самосвалов, оснащенных китайскими двигателями. Производитель теперь сотрудничает не только с российскими, но и с китайскими поставщиками моторов.

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Сейчас на Кузбассе проходит опытно-промышленная эксплуатация 220-тонного карьерного самосвала БеЛАЗ-75304 с двигателем Коломенского завода. Более легкая машина БелАЗ-7555М грузоподъемностью 55 тонн с китайским двигателем также проходит заводские испытания. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале БелАЗа.