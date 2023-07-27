Продажи люксовых автомобилей на «вторичке» выросли на 15%

За первую половину 2023 года в России было куплено 1089 люксовых автомобилей с пробегом, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Самыми популярными на «вторичке» в этом сегменте оказались машины марки Bentley, которые заняли более 40% рынка (продажи составили 448 ед). На втором месте идет итальянский бренд Maserati (230 ед.), следом расположились Rolls-Royce (192 ед.), Lamborghini (120 ед.), Ferrari (70 ед.) и Aston Martin (29 ед.).
Модельный рейтинг возглавила Bentley Continental GT (54 ед.), в тройку лидеров вошли Maserati Levante (117 ед.) и Bentley Bentayga (90 ед.). Пятерку замкнули Bentley Continental Flying Spur (87 ед.) и Lamborghini Urus (85 ед.).
Чаще всего люксовые автомобили покупают жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, суммарно на них приходится 73% рынка, рассказали аналитики.