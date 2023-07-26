В Китае появился микровэн с креслами-кроватями в салоне

Китайский автопроизводитель Baojun начнет продажи микровэна Yunduo в начале августа 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Особенностью автомобиля являются его сиденья. Они не имеют боковой поддержки или четкой формы, зато получили электрическую регулировку. При этом спинки задних кресел могут наклоняться под разными углами. В случае необходимости, передние сиденья можно сложить, получив две кровати.