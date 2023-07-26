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Автобренд Baojun начнет продажи микровэна Yunduo на китайском рынке в августе

Китайский автопроизводитель Baojun начнет продажи микровэна Yunduo в начале августа 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

В Китае появился микровэн с креслами-кроватями в салоне
© Baojun

Особенностью автомобиля являются его сиденья. Они не имеют боковой поддержки или четкой формы, зато получили электрическую регулировку. При этом спинки задних кресел могут наклоняться под разными углами. В случае необходимости, передние сиденья можно сложить, получив две кровати.

Длина модели составляет 4295 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1652 мм. Колесная база — 2700 мм. Автомобиль оснащается 136-сильным электромотором. Он установлен на передней оси. Запас хода микровэна составляет 400 км.

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