До конца года в России построят и реконструируют более 2 тыс. км дорог

Свыше 2 тысяч километров дорог в России будет построено и реконструировано до конца текущего года. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках правительственного часа в Госдуме .

Также сообщалось, что до конца года запланировано открытие транспортной развязки на 59-м км трассы М-1 "Беларусь", моста через реку Северский Донец в Ростовской области и участка с 777-го по 803-й км трассы М-4 "Дон". Кроме того, в этом году откроется движение по первому пусковому комплексу обхода Твери на трассе М-11 "Нева".