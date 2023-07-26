До конца года в России построят и реконструируют более 2 тыс. км дорог

Более 2 тысяч километров дорог будет построено и реконструировано в России до конца года
Свыше 2 тысяч километров дорог в России будет построено и реконструировано до конца текущего года. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках правительственного часа в Госдуме.
"В текущем году планируем построить и реконструировать более 2 тыс. км автомобильных дорог", - заявил Савельев (цитата по ТАСС).
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал открытие в 2023 году федеральной трассы М-12.
Также сообщалось, что до конца года запланировано открытие транспортной развязки на 59-м км трассы М-1 "Беларусь", моста через реку Северский Донец в Ростовской области и участка с 777-го по 803-й км трассы М-4 "Дон". Кроме того, в этом году откроется движение по первому пусковому комплексу обхода Твери на трассе М-11 "Нева".