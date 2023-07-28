Toyota Motor в первом полугодии произвела рекордное число автомобилей

Японский автомобильный концерн Toyota Motor в первом полугодии 2023 года произвел более 5,6 млн авто, что стало рекордным для компании показателем за обозначенный промежуток времени.

В заявлении концерна отмечается, что по сравнению с тем же периодом 2022 года производство концерна, в который также входят такие бренды, как Daihatsu и Hino, увеличилось на 10,3%. Как следует из опубликованных данных, серьезный рост производства отметился у головного бренда Toyota (12,1%), тогда как производство автомобилей марок Daihatsu и Hino немного снизилось по сравнению с первым полугодием 2022 года - на 0,5% и 1,3%, соответственно.

При этом общее производство Toyota Motor внутри самой Японии в указанный период взлетело на 20,6%, а за ее пределами - на 4,9%.