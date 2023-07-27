Nissan Terra добрался до России

Один из дилеров привез в Россию Nissan Terra. Как выяснила "Российская газета", за внедорожник 2023 года выпуска без пробега просят 4 700 000 рублей.

Длина, ширина, высота Nissan Terra составляют 4882, 1850 и 1835 мм соответственно. Колесная база измеряется 2850 мм. Дорожный просвет - 225 мм.

Среди особенностей комплектации можно выделить датчик контроля давления в шинах ABS, EBD/CBC, EBA/BAS/BA, ASRITCS/TRC, ESC/ESP/DSC, задние датчики парковки, систему помощи при подъеме в гору, LSD/блокировка дифференциала, рейлинги на крыше, центральный замок, запуск двигателя с кнопки, мультируль, бортовой компьютер, кожаный салон.

Под капотом выставленного на продажу автомобиля 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 194 л.с. Двигатель приспособлен к употреблению бензина с октановым числом 92. Коробка передач - 7-ступенчатая гидромеханическая автоматическая. Полный привод с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей устанавливается на дорогие модификации.

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