Рассекречено новое поколение пикапа Mitsubishi L200

Штаб-квартира Mitsubishi представила новое, уже шестое поколение пикапа L200, также известное на некоторых рынках как Triton. Как заявляют представители бренда, автомобиль был разработан c прицелом на больший комфорт и безопасность, ради чего японцы полностью переработали шасси c рамой лестничного типа.

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При проектировке внешности дизайнеры старались придать облику L200 больше брутальности, сохранив преемственность поколений. Как пишет Carscoops, спереди сохранена приверженность стилю Dynamic Shield, при этом решетка радиатора крупнее, а раздельная оптика подчеркивает утилитарную составляющую пикапа. Для разных комплектаций возможно хромированное исполнение решетки или выкрашенное в черный цвет.

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Не секрет, что новый L200 позаимствовал многие элементы конструкции у Nissan Navara – бренд Mitsubishi входит в альянс Renault-Nissan и для снижения расходов на проектирование инженеры вынуждены использовать уже имеющиеся платформы. Тем сильнее видно, как дизайнеры Mitsubishi сильно переработали кузовные панели, добавив новые сложные штампы даже на боковины пикапа. От Navara в новом L200 остались только чуть скошенные окна задних дверей, все остальные видимые элементы сделаны заново.

С точки зрения практичности новый L200 должен порадовать более крупными дверными ручками, удобной силовой подножкой c продуманной системой дренажа и уменьшенной до 820 мм погрузочной высотой кузова. Интерьер кабины заимствует многие элементы у моделей Nissan – комбинация приборов, мультимедийный комплекс и мелкая фурнитура в L200 теперь такие же, как в кроссовере Outlander, который, в свою очередь, имеет много общего c Nissan X-Trail.

На начальном этапе для L200 2024 модельного года будет предложено три варианта одного и того же турбодизеля объемом 2,4 литра, отличающихся степенью форсировки: 148, 181 и 201 л. с. Полный привод сохранил фирменную систему Super Sepect 4WD-II, которая дает возможность переключать режимы трансмиссии на ходу и имеет режим постоянного полного привода для сухих покрытий, однако в начальных комплектациях будет предложена более простая схема c жестким подключением переднего моста, получившая название Easу Select. Самые оснащенные комплектации получат выбор режимов движения c семью режимами.

Как заявляют представители Mitsubishi, новая несущая рама на 40% жестче на скручивание при сопоставимых параметрах массы благодаря широкому применению высокопрочных стальных сплавов. Кроме того, более жесткая конструкция позволила улучшить управляемость на твердых покрытиях.

Руководство Mitsubishi возлагает большие надежды на новую модель: в ближайшие годы тираж L200 шестого поколения должен составить 200 тыс. единиц, которые будут поставлять в 100 стран мира. Продажи нового пикапа стартуют в Таиланде уже в ближайшие дни.

Официальной информации о поставках в Россию нет. Руководство Mitsubishi пока не объявляло об уходе из России. Тем не менее вероятность появления нового поколения L200 в нашей стране по схемам параллельного импорта весьма высока, поскольку модель всегда пользовалась спросом у российских автолюбителей.