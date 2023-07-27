Закон об обязательной локализации автомобилей для такси посчитали преждевременным

Введение требований к уровню локализацию автомобилей в такси Минэкономразвития и ФАС России считают преждевременным, об этом сообщает Интерфакс. Напомним, что ранее законопроект с такими требованиями разработал Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. А к 1 августа президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность локализации автомобилей в такси.

В ФАС уверены, что введение дополнительных требований негативно повлияет на отрасль пассажирских перевозок. После ухода иностранных производителей спрос на российском автомобильном рынке уже превысил предложение, цены на автомобили выросли. Если ввести дополнительные ограничения для такси, то дисбаланс усилится, цены на услуги такси могут вырасти вслед за ценами на автомобили и из-за нехватки допустимых моделей.

Видео дня

Похожего мнения придерживаются в Минэкономразвития. По мнению министерства, все необходимые требования к автомобилям такси уже установлены новым отраслевым законом, который вступит в силу с сентября. В других отраслях степень локализации используется, чтобы стимулировать и обеспечивать поддержку российскому производству, но не превращать эту поддержку в обязательство и ограничения для других отраслей.

История вопроса

Правительство ввело баллы за локализацию автомобилей в 2019 году. Согласно новой системе, баллы начисляются за разные технологические операции при производстве автомобилей в России. От уровня локализации зависит степень поддержки производителя государством. В мае глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал поправки к постановлению правительства. В случае их принятия с 2024 года в России введут обязательный уровень локализации компонентов для новых автомобилей такси дешевле 4 миллионов рублей.

Однако профессиональное сообщество заявило о неготовности к жестким ограничениям как отечественного рынка в целом, так и таксомоторной отрасли в частности.

"Из-за сложной экономической ситуации бизнес последний год откладывает решение об обновлении автопарков: за прошедший год автомобили существенно подорожали, а также есть дефицит, - отмечает Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. - Мы опасаемся, что отечественные автопроизводители в настоящий момент не смогут покрыть запросы такси, на это примерно потребуется выпускать 40-50 тысяч автомобилей в год".

В рабочей группе агрегаторов такси при РСПП высказали схожие опасения относительно введения новых ограничений:

"Сворачивание производства в России со стороны зарубежных компаний резко снизило предложение новых автомобилей на рынке. Даже те отечественные предприятия автопрома, кто производство не прекратил, сейчас проходят трудный процесс импортозамещения комплектующих. Подходить к таким нововведениям нужно очень осторожно, просчитывая все риски и обсуждая с отраслью".

Кроме того, представители таксомоторной отрасли считают, что вместо ограничительной инициативы важно создать меры стимулирования спроса на отечественный автопром.

"Для того, чтобы таксопарки были готовы закупать автомобили локального производства, они должны быть конкурентоспособны по цене, подчеркнула исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская. Этого можно было бы добиться, к примеру, установив порог наценки на поставки или предусмотрев программу государственного субсидирования на эти автомобили".