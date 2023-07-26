Перечислены страховые компании, на которые чаще всего жалуются из-за ОСАГО
Чаще всего в 2022 году водители подавали обоснованные жалобы в отношении страховой группы «Спасские ворота». Это следует из рейтинга страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО за прошлый год, опубликованного Банком России.
Распределение фирм в списке основано на числе жалоб из расчета на 10 тыс. клиентов страховщика. В расчет берутся жалобы, по которым удалось подтвердить факты нарушения прав потребителя.
На каждые 10 тысяч заключенных договоров на «Спасские ворота» пришлось 1,54 жалобы.
Затем в рейтинге располагаются «Росгосстрах» (0,79 жалобы) и «Согласие» (0,72). На четвертом месте - «ПАРИ» (0,68), на пятом - «Армеец» (также 0,68).
В предыдущем году автомобилисты чаще всего жаловались из-за ОСАГО на компании «Армеец», «Страховая бизнес группа», «Паритет-СК», «БАСК» и «Полис-Гарант».
Публикация следующего рейтинга ожидается по итогам 2023 года, указал регулятор.
Ранее сообщалось, что в России могут разрешить использование бывших в употреблении запчастей и увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Подчеркивалось, что подготовкой поправок занимаются в Совфеде.