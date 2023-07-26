Porsche Taycan установил новый рекорд скорости без нарушений ПДД

В рамках празднования 75-й годовщины Porsche взял на себя уникальную задачу совершить самое быстрое путешествие на электромобиле из Таиланда в Сингапур.

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Для установки рекорда был выбран Porsche Taycan Cross Turismo в комплектации 4S. Интересно, что экипажу электромобиля было запрещено нарушать ПДД, в худшем случае рекорд был бы аннулирован.

Маршрут поездки от Банг Яй на окраине Бангкока в Gardens by Bay в Сингапуре составил 1850 км. Для преодоления этого расстояния экипажу электромобиля понадобилось всего 29 часов и 15 минут, время подтверждено хронометристами TAG Heuer.

Поездка прерывалась 25-минутными паузами на зарядку, что было очень эффективно, учитывая, как быстро может заряжаться Taycan. После недавнего обновления время зарядки сократилось почти на 50%.

Чтобы не стоять в очереди, водители зарезервировали зарядные устройства, которые они планировали использовать за час до прибытия. Но почему для рекорда была выбрана версия Cross Turismo, а не Turbo?

Повышенный дорожный просвет Cross Turismo рассматривался как преимущество в случае, если отдельные дороги окажутся не слишком хорошего качества.