Porsche Taycan установил новый рекорд скорости без нарушений ПДД

Без нарушений ПДД: Porsche Taycan установил новый рекорд скорости
В рамках празднования 75-й годовщины Porsche взял на себя уникальную задачу совершить самое быстрое путешествие на электромобиле из Таиланда в Сингапур.
Для установки рекорда был выбран Porsche Taycan Cross Turismo в комплектации 4S. Интересно, что экипажу электромобиля было запрещено нарушать ПДД, в худшем случае рекорд был бы аннулирован.
Маршрут поездки от Банг Яй на окраине Бангкока в Gardens by Bay в Сингапуре составил 1850 км. Для преодоления этого расстояния экипажу электромобиля понадобилось всего 29 часов и 15 минут, время подтверждено хронометристами TAG Heuer.
Поездка прерывалась 25-минутными паузами на зарядку, что было очень эффективно, учитывая, как быстро может заряжаться Taycan. После недавнего обновления время зарядки сократилось почти на 50%.
Чтобы не стоять в очереди, водители зарезервировали зарядные устройства, которые они планировали использовать за час до прибытия. Но почему для рекорда была выбрана версия Cross Turismo, а не Turbo?
Повышенный дорожный просвет Cross Turismo рассматривался как преимущество в случае, если отдельные дороги окажутся не слишком хорошего качества.
Кроме того, динамика разгона и максимальная скорость Turbo была фактически излишней, поскольку электромобиль двигался в пределах всех ограничений скорости.