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Discovery Sport готовится к следующему модельному году

С недавнего времени Discovery, Defender и Range Rover представляют собой отдельные бренды, а Land Rover — это фирменная табличка, зарезервированная только для корпоративного подразделения автопроизводителя. Таким образом, кроссовер, который только что получил обновление среднего возраста, официально называется просто «Discovery Sport».

Discovery Sport готовится к следующему модельному году
© ПроКроссовер.ру

Внешняя новинка сводится к нюансам. Появились новые колеса и решетка радиатора, а у самой доступной версии Sport S нижняя часть пояса окрашена в тон кузова.

В интерьере изменения становятся более заметными. Даже в самой базовой комплектации внедорожник теперь предлагает цифровую приборную панель, продвинутую информационно-развлекательную систему Pivi Pro с 11,4-дюймовым дисплеем и подрулевые лепестки. Трансмиссионный туннель также был переработан.

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