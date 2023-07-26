Discovery Sport готовится к следующему модельному году
С недавнего времени Discovery, Defender и Range Rover представляют собой отдельные бренды, а Land Rover — это фирменная табличка, зарезервированная только для корпоративного подразделения автопроизводителя. Таким образом, кроссовер, который только что получил обновление среднего возраста, официально называется просто «Discovery Sport».
Внешняя новинка сводится к нюансам. Появились новые колеса и решетка радиатора, а у самой доступной версии Sport S нижняя часть пояса окрашена в тон кузова.
В интерьере изменения становятся более заметными. Даже в самой базовой комплектации внедорожник теперь предлагает цифровую приборную панель, продвинутую информационно-развлекательную систему Pivi Pro с 11,4-дюймовым дисплеем и подрулевые лепестки. Трансмиссионный туннель также был переработан.