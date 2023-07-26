Discovery Sport готовится к следующему модельному году

С недавнего времени Discovery, Defender и Range Rover представляют собой отдельные бренды, а Land Rover — это фирменная табличка, зарезервированная только для корпоративного подразделения автопроизводителя. Таким образом, кроссовер, который только что получил обновление среднего возраста, официально называется просто «Discovery Sport».

Внешняя новинка сводится к нюансам. Появились новые колеса и решетка радиатора, а у самой доступной версии Sport S нижняя часть пояса окрашена в тон кузова.