В Италии собрали автомобиль с самой низкой посадкой в мире

В Италии построили автомобиль с самой низкой посадкой в мире.

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Роликом с машиной, будто погруженной наполовину в дорожное полотно, поделилось немецкое издание Bild: на нем автомобиль с буквально валяющимся на земле капотом довольно бодро движется по дороге. Проект получил название В Италии построили автомобиль с самой низкой посадкой в мире.. Первая часть имени досталась от почти сорокалетней Fiat Panda, которую буквально разрезали напополам. Вторая часть переводится с английского как «камбала».

Проект осуществили три итальянских механика, которые взяли за основу хэтчбек Fiat Panda 1980 года выпуска и переделали его в экстремального представителя движения nice stance. Двигатель и колеса подняли и загнали в салон, для интриги наглухо заклеив окна. Водителю приходится залезать в машину сзади и располагаться в весьма неудобном положении на узком куске фанеры.

Управление автомобилем осуществляется с помощью джойстика, причем вместо окна водитель смотрит в телефон — на его экран транслируется изображение с внешней камеры. Flunder с нулевым клиренсом очевидно спасует перед самой скромной неровностью, зато итальянские умельцы при желании наверняка смогут претендовать на рекорд Книги Гиннесса.