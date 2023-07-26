Страховщики назвали китайские машины, которые чаще всего попадают в ДТП

Среди китайских автомобилей чаще всего в ДТП на российских дорогах попадали машины брендов Chery, Geely и Haval. Об этом говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», подготовленном по заказу «Газеты.Ru». Данные по аварийности китайских автомобилей основаны на статистике обращений страхователей китайских автомобилей за компенсациями по ОСАГО в первом полугодии 2023 года.

«На долю Chery приходится 37% ДТП, далее следует бренд Geely – 28% происшествий. На третьем месте расположилась марка Haval – 20%. Оставшиеся 14% приходятся на марки Great Wall (8%), Changan (3%), FAW (2%) и Omoda (1%)», — сообщается в исследовании страховщика.

По данным ВСК, по бренду Chery чаще всего в авариях участвуют кроссоверы Tiggo 7 (23% от всех случаев по этой марке), а также паркетники Tiggo 4 (18%) и Tiggo 8 (12%).