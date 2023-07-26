Уникальный Range Rover продан на аукционе в Великобритании

Уникальный внедорожник Range Rover, первым владельцем которого могла быть королева Елизавета II, был продан на британском аукционе Historics Auctioneers. Об этом пишет The Sun.

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По данным издания, точных доказательств того, что машина принадлежала Елизавете II, нет, однако есть ряд особенностей машины, которые указывают на ее «королевское» происхождение.

Так, продавец, компания Epson Green 4X4, обнаружил на капоте и крыше машины места, где ранее находились крепления. Предполагается, что на капоте был закреплен талисман королевы - бронзовая фигурка лабрадора, а на крыше – антенна рации.

Также косвенным доказательством того, что Range Rover принадлежал Елизавете, является история его сервисного обслуживания. Первый раз автомобиль попал в сервис, который находится рядом с Букингемским дворцом.

Второе ТО внедорожник проходил у дилера в Абердине, расположенном поблизости от королевского поместья Балморал. И оба дилера отказались раскрыть информацию о первом владельце, отмечает издание 110км.

Машина, сменившая четырех владельцев, в итоге была продана за 33 002 фунта стерлингов (около 3,8 млн рублей), хотя среднерыночная цена Range Rover 2004 года не превышает 5 000 фунтов, отмечает издание.

Ранее британский аукционный дом Historics Auctioners выставил на торги принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II автомобиль Jaguar X-Typе Estate. При этом на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете были проданы 14 скакунов Елизаветы II. По итогам аукциона средняя стоимость каждой лошади составила 75 тыс. фунтов стерлингов. Всего за них было выручено 1,075 млн фунтов.