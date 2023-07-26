Chrysler вновь отзывает гибридные минивэны Pacifica

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, уже в третий раз с 2020 года Chrysler отзывает Chrysler Pacifica Hybrid из-за повышенного риска возгорания. Причиной является негерметичная топливная магистраль.

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Автопроизводитель узнал об этом дефекте еще в марте, после чего начал расследование. В итоге компания выяснила, что проблему вызывала утечка топлива в моторный отсек, контакт которого с горячей поверхностью может вызвать возгорание.