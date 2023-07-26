У берегов Нидерландов горит корабль с 3000 авто на борту

Один человек погиб, еще несколько получили травмы при пожаре на автовозе Fremantle Highway у побережья Нидерландов. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на представителей береговой охраны, на судне загорелся электромобиль.

Инцидент произошел примерно в 26 километрах к северу от острова Амеланд минувшей ночью. Экипаж пытался самостоятельно потушить пламя, но безуспешно. По меньшей мере семь моряков выпрыгнули за борт. Спасателям удалось эвакуировать с помощью вертолетов и катеров 23 человек. По заявлениям официальных лиц, среди них много раненых.

К полудню судно стало неуправляемым и спасателям пришлось буксировать его, чтобы предотвратить дрейф и затопление на важном морском пути. Сейчас оно также находится неподалеку от Амеланда.