Skoda показала оптику, которую получат обновлённые Scala и Kamiq

Глобальная премьера посвежевших компактных хэтчбека и кроссовера пройдёт 1 августа. Ранее чешская марка рассекретила их экстерьер на эскизах.

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Принадлежащая немецкому концерну Volkswagen марка Skoda представила хэтчбек Scala в конце 2018 года, а продажи на европейском рынке стартовали в начале 2019-го. Напомним, эта модель сменила в линейке Rapid Spaceback. У этой пятидверки имеется родственный компактный кроссовер – Skoda Kamiq. Он дебютировал в феврале 2019-го, а до старосветских дилеров добрался осенью. Сейчас чешский производитель занимается разработкой обновлённых версий указанных моделей, проект находится на завершающем этапе.

Skoda опубликовала свежую порцию эскизов: теперь в компании решили показать модернизированную матричную головную оптику, которую в качестве опции получат обновлённые хэтчбек Scala и кроссовер Kamiq. Стоит отметить, что такая оптика уже доступна другим моделям бренда – Karoq, Octavia, Kodiaq, Enyaq и Superb.

Визуально у фар обновлённого пятидверного хэтчбека будет более вытянутая форма, соответствующая граням изменённой решётки радиатора. Головная оптика получила полоски дневных ходовых огней сверху и снизу: фары посвежевшей Scala могут похвалиться новым, более сложным световым рисунком.

В свою очередь у рестайлингового Skoda Kamiq основные блоки фар стали чуть крупнее, тогда как расположенная выше отдельная полоска ходовых огней, напротив, теперь является более тонкой. Матричная оптика обновлённого Камика имеет новые шестиугольные модули.

Эскиз обновлённого хэтчбека Skoda Scala

Ранее чешская марка также на эскизах показала, каким окажется дизайн экстерьера указанных моделей после обновления. Так, Skoda Scala получила увеличенную радиаторную решётку с более сложным рисунком из чёрных вертикальных элементов. Кроме того, у хэтчбека иначе оформлена нижняя часть переднего бампера с центральным и двумя боковыми воздухозаборниками. Профиль обновят за счёт новых оригинальных колёсных дисков.

Судя по скетчу, корма пятидверки изменилась минимально: так, форму фонарей оставили прежней, но им подправили световой рисунок (в компании пояснили, что их графика стала более «изысканной»). Задний бампер освежили за счёт светоотражателей, которые переехали ниже и теперь располагаются прямо над диффузором.

Эскиз обновлённого кроссовера Skoda Kamiq

Skoda Kamiq в ходе обновления получил более крупную решётку радиатора с прежним рисунком, а также изменённый воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Корму снабдили изменённым задним бампером с более спортивным диффузором. Фонари, вероятно, освежат по тому же принципу, что и у Scala. Скорее всего, рестайлинговый кроссовер получил наружные зеркала более узкой формы.

В компании пока не раскрыли, какие изменения получила техника Skoda Scala и Kamiq, известно лишь, что у моделей есть «технологические усовершенствования». По предварительным данным, обновлённые хэтчбек и кроссовер могут позаимствовать «начинку» у недавно представленного рестайлингового Volkswagen T-Cross. В его гамму в Европе входит 1,0-литровая бензиновая турботройка TSI мощностью 95 и 115 л.с., а также 1,5-литровая турбочетвёрка TSI с отдачей в 150 л.с. Модели предлагается механика или робот DSG (в зависимости от версии).