Renault снимет с производства свой первый электромобиль Zoe весной 2024 года

Компания Renault снимет с производства свой первый электромобиль Zoe, не подготовив преемника
В Renault заявили о том, что в марте 2024-го года прекратят выпускать компактные электрокары ZOE. Как сообщает издание 32CARS.RU, этот автомобиль был представлен в 2012-го году, а на рынке появился в 2013-м.
В свое время он показывал отличные продажи, превосходя ожидания многих экспертов в самой компании. Предполагается, что освободившуюся нишу должен занять новый Renault 5 E-Tech. Этот электромобиль ранее можно было видеть во время тестовых заездов. Дебют слегка увеличенной модели ожидается в 2024-м году.