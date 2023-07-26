На аукцион выставлен ставший уникальным из-за аварии Maserati A6G/54

Аукционный дом Broad Arrow намерен выставить на торги купе Maserati A6G/54 с кузовом работы ателье Zagato, который стал уникальным из-за аварии на гонках. Об этом пишет Auto.ru.

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Ожидается, что цена на машину из партии 1956 года, когда было выпущено всего в 20 Maserati с таким кузовом, составит от 3,25 до 3,75 миллиона долларов.

Выставленный на продажу экземпляр готовили специально для участия в гонке Mille Miglia. Берлинетта вышла на трассу буквально через несколько дней после изготовления, даже без окраски, однако пилот не справился с управлением на мокрой дороге, и автомобиль пришлось восстанавливать.

В процессе ремонта специалисты Zagato доработали его, уменьшив решетку радиатора. Также Maserati A6G/54 обзавелась крышей с двумя выпуклостями, которых нет ни у одной из остальных 19 берлинетт.

Автомобиль не раз менял владельцев, принимал участие в гонках, был в ремонте и дорабатывался. В начале 2000-х годов его снова отреставрировали. Машине вернули изначальный вид 1958 года.

Maserati A6G/54 имеет двигатель объемом 2,0 литра и 160 л.с..