Tank 700 заметили во время тестов

Это особенная версия внедорожника – с очень интересным двигателем.

Это Tank 700 PHEV. Если обычный Танк 700 получил двигатель 3.0T, то эта новая версия оснащена гибридной силовой установкой.

Интересна эта установка тем, что она не должна повлиять на внедорожные качества автомобиля, дав ему огромный крутящий момент.

Дизайн нового автомобиля аналогичен дизайну версии с двигателем внутреннего сгорания. Сбоку видно большое количество горизонтальных линий, что делает рельеф кузова сложнее.

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Интерьер модели Tank 700 пока не был показан компанией, но шпионские фотографии уже появились в интернете. Автомобиль имеет трехспицевое мультифункциональное рулевое колесо, а на центральной консоли установлен большой сенсорный экран. Под ним видны ряды физических кнопок.

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О мощности гибридной версии пока ничего неизвестно. Бензиновый же двигатель 3.0Т будет иметь 360 л.с.

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