В России появился электроседан Toyota bZ3 за 4 миллиона рублей

В российском автосалоне продают новый электрический седан Toyota bZ3 за 4 150 000 рублей. По данным издания «Российская газета», электромобиль в единственном экземпляре привез один из крупных дилерских центров. К покупке доступна модель 2023 года без пробега и в максимально возможной комплектации. Ознакомиться с доступным предложением можно на официальном сайте автосалона.

© FAW / Toyota

У российского продавца в наличии Toyota bZ3 в комплектации Premium, которая предусматривает наличие зимнего пакета, большого сенсорного экрана мультимедийной системы, функции управления поворотниками с помощью рулевых спиц и рукоятки отпирания дверных замков, встроенных в подлокотники. Кроме того, в комплекте с электромобилем идет зарядная станция.

В основе Toyota bZ3 лежит модельная платформе e-TNGA. При длине в 4725 миллиметров габариты колесной базы составляют 2880 миллиметров. Таким образом, японский электроседан сопоставим по размерам с Tesla Model 3.

FAW / Toyota

FAW / Toyota

В движение bZ3 приводит один электромотор, отдача которого составляет 245 лошадиных сил. На одном заряде аккумуляторов модель может проехать около 600 километров. Приобрести японский электроседан у российского дилера можно за 4 150 000 рублей.