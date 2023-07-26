Внедорожник Ford Bronco Sport получил новую спецверсию

Американская компания Ford представила специальную версию внедорожника Ford Bronco Sport — Free Wheeling. Эта модель уже доступна для заказа в США, но цены пока не объявлены.

© Ford

Как сообщают «Автоновости дня», спецверсия Free Wheeling вдохновлена внедорожниками Ford 70-х годов. Она отличается яркой графикой на кузове и 17-дюймовыми колесными дисками с красными акцентами.

Эта версия является современной интерпретацией пакета Ford Free Wheeling, выпущенного в 1977 году. Тогда он был доступен для моделей Bronco, пикапов F-серии и грузовиков Ford. Автомобили с таким оформлением имели черные бамперы, белые колеса и трехцветные наклейки на кузове.

У Ford Bronco Sport Free Wheeling отсутствуют черные стальные бамперы и белые колеса, но его капот, боковины и задняя дверь украшены яркими светоотражающими полосами, напоминающими дизайн предыдущих моделей. Кроме того, этот автомобиль имеет серебристую решетку радиатора и эксклюзивные декоративные элементы в салоне, такие как цветные вставки на спинках сидений и красные акценты на центральной консоли и дверях.