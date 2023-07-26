В России подорожали практически все модели Chery

Компания Chery повысила стоимость практически всей своей модельной линейки, представленной на российском рынке. Не изменилась стоимость только гибридногокроссовера Chery Tiggo 8 Pro e+. Остальные же модели подорожали на 50-60 тысяч рублей.

Теперь стоимость седана Chery Arrizo 8 составляет от 3 449 900 до 3 599 900 рублей, Chery Tiggo 8 Pro Max от 4 020 900 рублей до 4 320 900 рублей, Сhery Tiggo 8 Pro от 3 589 900 рублей до 3 709 900 рублей, Chery Tiggo 8 от 2 989 900 рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max от 2 809 900 рублей до 3 449 900 рублей, Chery Tiggo 7 Pro от 2 759 900 рублей до 2 889 900 рублей, Chery Tiggo 4 Pro о 2 159 900 рублей до 2 609 900 рублей.