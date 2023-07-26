Эксперты констатировали восстановление автомобильного рынка России

Уход из России иностранных автогигантов сильно повлиял на ситуацию с производством на отечественном рынке, однако эксперты отмечают постепенное восстановление отрасли и рост продаж, несмотря на удорожание машин, передает портал RuNews24.

© Газета.Ru

К концу 2022 года Россию покинули 46 автобрендов из 60. По информации издания, по итогам первых пяти месяцев 2023 года производство легковых машин составило 82% к соответствующему прошлогоднему периоду. Тем не менее в последние месяцы эксперты отмечают восстановительный рост: так, за май российские предприятия произвели автотранспортных средств на 207 млрд рублей, что почти вдвое, чем в мае прошлого года.