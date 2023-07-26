Nissan инвестирует 600 млн евро в новое подразделение Renault

Как сообщает SPEDME.RU, в среду Nissan и Renault закончат работу над условиями своего обновленного альянса. В результате японский автопроизводитель обязуется инвестировать до 600 миллионов евро в подразделение электромобилей своего партнера Ampere.

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Соглашение поможет установить более равные условия для двух автопроизводителей и избежать напряженных переговоров по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью. Nissan является стратегическим инвестором в Ampere и обеспечивает место в совете директоров новой компании.