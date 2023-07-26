Электроероссовер Neta V переименовали перед премьерой

В Китае состоится премьера электрического кроссовера Neta Aya. Об этом сообщает carnewschina.com. Машину покажут в августе 2023 года. Тогда же начнутся и продажи.

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По данным издания, Neta Aya представляет собой обновленный вариант модели Neta V. Основными конкурентами кроссовера станут такие популярные модели как BYD Seagull и Wuling Bingo. Длина автомобиля составляет 4070 мм, ширина — 1690 мм, а высота — 1540 мм, при колесной базе 2420 мм.