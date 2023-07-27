Volkswagen и XPeng Motors разработают электрические модели для китайского рынка

Автопроизводитель Volkswagen официально опубликовал заявление: бренд Volkswagen и Xpeng Motors достигли рамочного соглашения о техническом сотрудничестве, Audi и SAIC Motor подписали меморандум о взаимопонимании и углубили существующее сотрудничество, оба из которых упомянули, что он будет «совместно развивать электрические интеллектуальные подключенные автомобили исключительно для китайского рынка».

© Zuma/ТАСС

Говорят, что Volkswagen и Xpeng Motors планируют совместную разработку двух электрических моделей марки Volkswagen для китайского рынка автомобилей среднего размера на начальном этапе сотрудничества. Эти два новых автомобиля исключительно для китайского рынка дополнят портфель продуктов на платформе MEB и должны выйти на рынок в 2026 году.

При этом в рамках долгосрочного стратегического сотрудничества Volkswagen Group увеличит капитал Xpeng Motors примерно на $700 млн. После завершения сделки Volkswagen Group получит место наблюдателя в совете директоров Xpeng Motors.