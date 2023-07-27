У новой Lada Vesta обнаружили массовый дефект

Владельцы Lada Vesta NG пожаловались на стуки стабилизатора поперечной устойчивости. Причем некоторые автолюбители сообщили, что обнаружили подозрительные звуки в тот момент, когда пробег не достиг даже тысячи километров. Аналогичный дефект наблюдался и на машинах, которые выпускали с 2015 по 2019 год. В прошлый раз неисправность решили с помощью замены конструкции стабилизатора.

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Один из владельцев новой «Весты» пожаловался на стуки стабилизатора на пробеге в девять тысяч километров. После осмотра машины на подъемнике оказалось, что штанга стабилизатора «ходит» в сайлентблоке свободно. И это несмотря на то, что скоба хорошо затянута. Двое других покупателей Vesta NG сообщили об аналогичной проблеме на пробегах 800 и 600 километров. Причиной стука в этих случаях стала некачественная резиновая втулка стабилизатора.

По данным портала «Лада.Онлайн», проблема со стабилизатором уже носит массовый характер. Это связывают с тем, что большую часть деталей рестайлинговой «Весты» пришлось заменить на отечественные и китайские элементы. Стабилизатор поперечной устойчивости из числа таких комплектующих.