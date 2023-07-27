В России выросло число смертельных ДТП

По итогам первой половины 2023 года количество ДТП с погибшими и (или) пострадавшими в России увеличилось на 3,9%. Об этом сообщается в отчете Научного центра БДД МВД России.

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Всего за полгода было зарегистрировано 56,2 тыс. таких дорожных аварий. В них погибли 5,9 тыс. человек (+2,9%), ранения получили 71 тыс. человек (+3,6%).

По словам аналитиков МВД, уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким — каждое одиннадцатое (4,9 тыс.) ДТП привело к смертельному исходу. В 39 регионах число погибших снизилось, а в 40 регионах увеличилось. Только в девяти субъектах РФ отмечено снижение всех трех основных показателей аварийности.

Самыми массовыми видами ДТП стали столкновение транспортных средств (45,1%), наезд на пешехода (25,9%) и съезд с дороги (10,1%). В список самых частых нарушений ПДД водителями вошли несоблюдение очередности проезда перекрестков (19,9%) и несоответствие скорости конкретным условиям движения (19,9%).