Дилеры поспешили запастись автомобилями до индексации утильсбора

В России с 1 августа произойдет индексация утилизационного сбора на машины. По словам дилеров, это неминуемо вызовет скачок цен, однако пока на складах еще достаточно машин, закупленных по прежним ставкам утильсбора.

"В августе ситуация с продажами особо не изменится, если учитывать влияние нового утильсбора, потому что на складах продавцов еще очень большое количество автомобилей без нового утильсбора. Автомобили увеличатся в стоимости пропорционально росту себестоимости на них", - констатирует эксперт.

По мнению директора по коммуникациям ГК "АвтоСпецЦентр" Анны Уткиной, после индексации утильсбора все автомобили - как новые, так и с пробегом - станут дороже, поскольку дополнительные расходы будут заложены в итоговую стоимость. Однако колебание курсов валют и рост издержек на логистику более значимо отразятся на прайсах. Закупочная стоимость моделей может вырасти в пределах 20%. При этом резкого скачка цен на новые и подержанные машины не будет, так как потребители с учетом нестабильности экономики не готовы сразу платить за авто на 10% больше.