Дилеры поспешили запастись автомобилями до индексации утильсбора
В России с 1 августа произойдет индексация утилизационного сбора на машины. По словам дилеров, это неминуемо вызовет скачок цен, однако пока на складах еще достаточно машин, закупленных по прежним ставкам утильсбора.
Как рассказала "РГ" генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, некоторые поставщики, автомобили которых попадают в зону существенного влияния нового утильсбора, постарались ускорить свои логистические цепочки, хотя решить все задачи до 1 августа, конечно, не получится.
"В августе ситуация с продажами особо не изменится, если учитывать влияние нового утильсбора, потому что на складах продавцов еще очень большое количество автомобилей без нового утильсбора. Автомобили увеличатся в стоимости пропорционально росту себестоимости на них", - констатирует эксперт.
По мнению директора по коммуникациям ГК "АвтоСпецЦентр" Анны Уткиной, после индексации утильсбора все автомобили - как новые, так и с пробегом - станут дороже, поскольку дополнительные расходы будут заложены в итоговую стоимость. Однако колебание курсов валют и рост издержек на логистику более значимо отразятся на прайсах. Закупочная стоимость моделей может вырасти в пределах 20%. При этом резкого скачка цен на новые и подержанные машины не будет, так как потребители с учетом нестабильности экономики не готовы сразу платить за авто на 10% больше.
"В условиях ослабления рубля цены на автомобили растут сами собой. Повышение утильсбора спровоцирует еще большее повышение стоимости - от 180 тыс. рублей на машину с двигателем до 2 литров и до 850 тысяч за моторы объемом 2 и более литра. Такой двойной удар по ценам скажется негативно на покупательской способности. В этой связи стоит поторопиться и купить машину, растаможенную до 31 июля. Потом будет дороже", - советует, в свою очередь, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.