Японская компания Mitsubishi представила новое поколение пикапа Mitsubishi L200, производство которого запущено на заводе в Тайланде. В свежей генерации пикап получил новую раму и новый дизельный мотор в трех вариантах форсировки. На некоторых рынках пикап продается под названием Mitsubishi Triton.

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В зависимости от комплектации двигатель выдает 150, 184 или 204 лошадиные силы мощности. Коробка передач может быть механической или автоматической. Также существуют два типа полного привода — с подключаемой передней осью или фирменная трансмиссия Super Select, включающая дифференциал повышенного трения.

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В новом поколении пикап Mitsubishi L200 прибавил в габаритах, но за счет новой высокопрочной стали прибавки в массе удалось избежать. Кабина может быть с одним или двумя рядами сидений.