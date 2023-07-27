Представлен рестомод Pontiac Fiero GT с дверями Lamborghini
Ultrace — ежегодное мероприятие автомобильной индустрии в Польше, в котором принимают участие десятки владельцев тюнингованных спортивных автомобилей со всей страны.
Выставка этого года запомнилась великолепным рестомодом Pontiac Fiero GT, который его создатель даже поместил в стеклянную коробку, словно какой-то драгоценный музейный экспонат.
Оригинальный автомобиль был отреставрирован и оснащен кастомным широкофюзеляжным обвесом, а также новыми боковыми порогами, ярко выраженным передним спойлером с канардами и совершенно новой задней частью, излучающей спортивную агрессию. Новые детали органично вписываются в дизайн оригинала и дополняют его эстетику, а не конфликтуют с ней.
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