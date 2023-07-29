Exeed раскрыл характеристики кроссоверов RX для рынка России

Модель Exeed RX официально выходит на рынок России. Кросс-купе открывает собой новый этап развития для марки Exeed.

© car.ru

Купеобразный кроссовер Exeed RX получит в оснащение мультимедийный комплекс с высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 8155, который отличается лучшими вычислительными технологиями. На запуск и загрузку экрана уходит не более 3 секунд, а на переключение - менее секунды. Для новинки также предлагается система кругового обзора.

На экран будет выводиться изображение с камер с разных ракурсов. Водитель сможет посмотреть даже пространство под капотом при помощи функции “прозрачное шасси”. В комплектации кроссовера предусматривается дисплей с диагональю 24.6 дюйма, толщина которого составляет всего 15 мм. Допускается регулировка яркости в зависимости от времени суток.

Еще одна опция для модели - проекционный дисплей, который транслирует важную информацию в процессе движения кроссовера. Дополнительно водитель может пользоваться подсказками навигационной системы. Презентация Exeed RX в России запланирована на 27 июля. Мероприятие будет проводиться в онлайн-формате. В рамках презентации будут озвучены цены на новинку. "Серые" дилеры уже запрашивают за новинку от 3 300 000 рублей. В КНР стоимость модели начинается от 2 100 000 рублей в переводе курса.