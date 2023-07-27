АвтоВАЗ планирует выпустить минивэн на базе Lada Vesta после 2025 года

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе Lada Vesta после выпуска кроссовера в 2025 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя предприятия.

© Пресс-служба Lada

По данным источника, одним из возможных вариантов является создание на этой платформе минивэна. Платформа Lada B/С, на которой построено нынешнее поколение Lada Vesta, была представлена в 2014 году и с тех пор неоднократно дорабатывалась.