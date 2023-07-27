$90.05-0.0599.72+0.02

АвтоВАЗ продолжит развивать модельный ряд на платформе Lada Vesta после 2025 года

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе Lada Vesta после выпуска кроссовера в 2025 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя предприятия.

АвтоВАЗ планирует выпустить минивэн на базе Lada Vesta после 2025 года
© Пресс-служба Lada

По данным источника, одним из возможных вариантов является создание на этой платформе минивэна. Платформа Lada B/С, на которой построено нынешнее поколение Lada Vesta, была представлена в 2014 году и с тех пор неоднократно дорабатывалась.

Вместе с тем АвтоВАЗ продолжает разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO, которое будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-версия.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости