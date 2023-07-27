АвтоВАЗ в сентябре возобновит выпуск модели Lada Largus
Как сообщает издание SPEEDME.RU, АвтоВАЗ планирует произвести в сентябре около 600 Lada Largus. Автопроизводитель собирается произвести столько пассажирских универсалов и грузовых фургонов лишь за одну неделю указанного месяца.
Сотрудники пока осторожно называют это число демонстрацией своей готовности к выпуску Lada Largus. Серьезно говорить о возобновлении сборки этих универсалов можно будет только тогда, когда работать в таком темпе смогут и поставщики.
Стоить отметить, что производство модели будет проводиться на том же конвейере, где выпускалась с апреля 2012 года. С возобновлением сборки Largus эта линия достигнет своей проектной мощности в 60 автомобилей в час.