АвтоВАЗ в сентябре возобновит выпуск модели Lada Largus

Как сообщает издание SPEEDME.RU, АвтоВАЗ планирует произвести в сентябре около 600 Lada Largus. Автопроизводитель собирается произвести столько пассажирских универсалов и грузовых фургонов лишь за одну неделю указанного месяца.

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Сотрудники пока осторожно называют это число демонстрацией своей готовности к выпуску Lada Largus. Серьезно говорить о возобновлении сборки этих универсалов можно будет только тогда, когда работать в таком темпе смогут и поставщики.