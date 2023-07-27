АвтоВАЗ в сентябре возобновит выпуск модели Lada Largus

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«АвтоВАЗ» собрался возобновить производство Lada Largus на месяц раньше озвученных прежде сроков, сообщил в интервью Максим Соколов. По его словам, это произойдет в августе на заводе в Тольятти.

Серийное производство исходной модели Lada Largus началось в апреле 2012 года и спустя семь лет было завершено. В ноябре 2022 года завод анонсировал его возобновление. Соколов тогда рассказал, что автомобиль может появиться на рынке не только в классической версии — с бензиновым двигателем, но и в виде электромобиля.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источники, сейчас «АвтоВАЗ» очень активно готовится к перезапуску Largus. При этом у модели необходимо импортозаместить более 70 компонентов.