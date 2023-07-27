Осенью начнут выпускать только белые Lada Granta

В скором времени в Тольятти начнут выпускать Lada Granta только в белом кузове. Как сообщил VK-паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на план завода, автопроизводитель приступит к реализации уже в сентябре текущего года.

В настоящее время машины также красят черной эмалью. По словам источника, компания вновь задерживает расширение линейки версий автомобиля.

В июле стало известно о возвращении в сентябре на конвейер Lada Granta с 16-клапанным двигателем. Компания приостановила ее выпуск весной. Теперь сообщается, что АвтоВАЗ действительно реализует планы, однако соберут всего около 200 автомобилей. Они все будут представлены в «подогретой» модификации Granta Drive Active с доработками от Lada Sport.