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Toyota представит новый внедорожник Land Cruiser Prado 2 августа

Японская компания Toyota опубликовала изображение нового внедорожника Land Cruiser Prado, сообщает motor1.com. Новый автомобиль сфотографирован рядом с моделью Toyota Land Cruiser FJ62, которая выпускалась с конца 80-х годов прошлого века.

Toyota представит новый внедорожник Land Cruiser Prado 2 августа
© Toyota

Судя по фото, у автомобиля будут фары прямоугольной формы, массивная решетка радиатора с крупной надписью Toyota в центре, широкий бампер с накладками из черного пластика.

Подробностей о технической «начинке» пока нет. Ожидается, что автомобиль будет построен на одной платформе с представленным недавно Lexus GX. Автомобиль получит четырехцилиндровые моторы и гибридную силовую установку с отдачей 330 л.с.

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