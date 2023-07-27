Toyota представит новый внедорожник Land Cruiser Prado 2 августа

Японская компания Toyota опубликовала изображение нового внедорожника Land Cruiser Prado, сообщает motor1.com. Новый автомобиль сфотографирован рядом с моделью Toyota Land Cruiser FJ62, которая выпускалась с конца 80-х годов прошлого века.

© Toyota

Судя по фото, у автомобиля будут фары прямоугольной формы, массивная решетка радиатора с крупной надписью Toyota в центре, широкий бампер с накладками из черного пластика.