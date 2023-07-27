Новый VW Tiguan показали на первых официальных снимках

Вторая итерация дизайна Volkswagen Tiguan дебютировала почти 7 лет назад, так что пришло время появиться преемнику. Теперь официально известно, что осенью появится третье поколение; а пока тизерная кампания только началась.

Кроссовер-внедорожник полностью одет в камуфляж, но его более гладкий, менее квадратный силуэт мало чем отличаtnся от ID.4 EV. Производитель заявляет, что новый автомобиль стал на 32 мм длиннее и на 5 мм выше, при этом ширина и колесная база остались прежними.