Минфин и ЦБ хотят наказывать страховщиков за уклонение от оформления ОСАГО

Глава комитета Совфеда по экономической политике пожаловался, что страховые компании считают страхование таксистов и таксопарков нерентабельным и отказывают им в оформлении полиса ОСАГО. Ему пообещали отрегулировать ситуацию/

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Минфин и ЦБ разрабатывают поправки о наказании для страховщиков за уклонение от оформления ОСАГО. В министерство обратился глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который пожаловался, что у таксистов и таксопарков есть серьезные трудности при оформлении ОСАГО. Компании считают их страхование нерентабельным и регулярно отказывают им в услуге.

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В Минфине ответили, что планируют дополнить новыми позициями административную статью об ответственности за необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО. Они будут предусматривать штраф за уклонение и воспрепятствование услуге. Как отметили в ведомстве, сейчас автомобилисты в случае отказа компании заключить договор ОСАГО могут обратиться в Российский союз автостраховщиков.

При этом сами страховщики уже перестали отказывать в оформлении. В 2022 году создали специальный перестраховочный пул, где крупнейшие компании делят между собой риски по страхованию, говорит заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов:

«Страховщик обязан заключить такой договор при обращении страхователя, отказ недопустим. С другой стороны, проблема в такси есть, потому что автомобиль такси — высокоубыточный сегмент по ОСАГО. Частота наступления страховых случаев, грубо говоря, страховая аварийность, в 2022 году в целом по рынку составила 6%, а в такси — 35%. Это очень аварийный сегмент и убыточный по ОСАГО, тарифов не хватает для покрытия убытков. Но с 20 апреля 2022 года действует перестраховочный пул в ОСАГО, и такие убыточные сегменты страховщик вправе отправить туда, то есть риски размываются между всеми участниками рынка.

Доля автомобилей такси, которые передали в перестраховочный пул, составляет 79% от общего числа автомобилей такси, застрахованных по ОСАГО, это данные 2022 года. То есть практически все договоры ОСАГО с признаками такси отправляются в перестраховочный пул. Мы надеемся, что эта ситуация позволяет обеспечить доступность ОСАГО в отношении такси. Позиция Минфина пока не до конца понятна, потому что Кодекс об административных правонарушениях содержит административную ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования».

С 1 сентября 2024 года вступает в силу закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси. Согласно документу, обладатели лицензии на работу такси будут обязаны застраховать свою ответственность за причинение вреда жизни пассажира на сумму от 2 млн рублей.

Закон встретили критикой. По данным исследования Центра стратегических разработок, у 44% таксистов нет даже ОСАГО. Проблема в том, что страховые компании не просто отказывают в его оформлении, а придумывают схемы, при которых водитель просто не может его получить. Вот что говорит эксперт по городскому транспорту и такси, администратор телеграм-канала «БюроИКС. Городской транспорт» Роберт Ян:

«Несмотря на то что страхование обязательное, компания обязана застраховать по закону, страховщики находят кучу причин, почему не могут это сделать. Самое изощренное — они говорят: «Никаких проблем, мы застрахуем, только вам нужно сделать осмотр транспорта. Вот направление в технический центр, там проводится оценка состояния, подъезжайте туда, там пройдете, и все нормально». Но при этом не говорят, что направление действительно один день, а технический центр проводит осмотр по записи. По факту направление недействительно к моменту, когда машина приезжает на осмотр. Самого отказа в страховании нет, но процедура становится невозможной. Таких случаев много, но они практически стали нормой во всех крупных страховых компаниях.

Поэтому сейчас для большинства компаний единственный способ застраховать по ОСАГО такси — это обращаться к брокерам. У них, видимо, есть договоренности с менеджментом страховых компаний, и дополнительно оплачиваются услуги брокера, чтобы получить полис ОСАГО для такси. Это нецивилизованный подход, неправильный, нужно заставить страховые компании выполнять свои обязанности. Несмотря на то что они говорят, что этот полис для них убыточный. Страхование по ОСАГО в стране прибыльное, и только при страховании такси компании говорят об убытках. Там объективно невыгодно, но компании не бедствуют.

С новым законом отсутствие полиса ОСАГО для такси будет означать не просто штраф, как сейчас, а невозможность заниматься перевозкой. Страховые компании, которые фактически препятствуют предпринимательской деятельности, должны понести адекватное наказание».

В Минфине также заявили, что стоимость обязательного страхования пассажиров такси составит от тысячи до 5,5 тысячи рублей в год.

«Более точная оценка стоимости полиса для перевозчиков легковых такси может быть получена после проведения актуарных расчетов», — говорится в официальном ответе Минфина на запрос члена Совфеда Кутепова.