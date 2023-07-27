Volkswagen назвал цену продажи российских активов

Немецкий Volkswagen назвал цену сделки по продаже активов автоконцерна в России. Компания «Арт-Финанс», структура дилерского холдинга «Авилон», выкупила пять компаний за 125 миллионов евро, со ссылкой на отчетность бренда «Коммерсантъ».

Под контроль российской структуры перешли ООО «Фольксваген Груп Рус», а также ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование.

О продаже российских активов Volkswagen Group местному инвестору сообщили 19 мая. «Арт-Финанс» выкупила завод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и сервисные центры, страховые и лизинговые подразделения, а также склады компании. Правительство согласовало продажу бизнеса Volkswagen без опциона на обратный выкуп.

На заводе Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой до весны 2022 года собирали до 225 тысяч автомобилей в год. Над выпуском Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid работали около четырех тысяч человек. Также на мощностях немецкого концерна в Калуге выпускали бензиновые двигатели.