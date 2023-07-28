Названа дата дебюта обновленного пикапа F-150

Как сообщает SPEEDME.RU, генеральный директор Ford Motor Co. Джим Фарли объявил в четверг, что компания представит на автосалоне в Детройте в сентябре «совершенно новый» пикап F-150. Также появится новый гибридный вариант.

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F-150 является самой продаваемой линейкой автомобилей в стране и должен быть обновлен в середине жизненного цикла в этом году. Это должно произойти до того, как модель следующего поколения будет запущена в 2026 году.