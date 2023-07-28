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Lamborghini анонсировала появление электрического 2+2 Grand Tourer в 2028 году

Итальянский премиальный автопроизводитель Lamborghini подготовил новый пресс-релиз. В нем, как пишет издание SPEEDME.RU, компания рассказала о предстоящем расширении модельного ряда.

Lamborghini анонсировала появление электрического 2+2 Grand Tourer в 2028 году
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Так, стало известно, что первый в истории электрокар из Сант-Агата-Болоньезе выпустят только в 2028-м году. Электрический автомобиль будет представлять собой гранд-турера 2+2.

Каких-либо иных подробностей итальянский автопроизводитель раскрывать пока не стал. Вместе с тем отмечается, что это будет «гораздо более повседневная модель» по сравнению с Huracan и Revuelto.