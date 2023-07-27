Названы машины, которые могут исчезнуть из продажи в РФ с 1 августа

Некоторые автомобили больше не будут ввозить на территорию РФ в связи с повышением ставок утилизационного сбора и ослаблением курса национальной валюты. С таким предупреждением выступил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов, передает «Газета.ru».

Речь идет о ввозе машин автодилерами и частными продавцами.

По большей части ситуация затронет машины Hyundai, Kia и Jeep с двигателями объемом 3.0 литра и выше, уточнил он.

По его словам, рост цен коснется Hyundai Palisade, минивэнов Kia Carnival с мотором объемом 3,5 литра, Jeep Grand Cherokee с двигателем 3,6 литра.

Кроме того, собеседник подчеркнул, что дилерам будет невыгодно ввозить BMW X5, Mercedes-Benz GLS и аналогичные кроссоверы.

Ранее сообщалось об увеличении с 1 августа утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Индексация коснется машин как новых машин, так и б/у, которые ввозятся в страну для перепродажи.