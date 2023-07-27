В России выросло число автодилеров

Эксперты агентства «Автостат» рассказали о росте числа автодилеров в стране за II квартал текущего года. Их общее количество на середину июля составило 3353, что на 272 больше, чем три месяца назад.

Как уточняют специалисты, за этот период всего было заключено 448 новых дилерских контрактов. Расторгнуто – 176, большая часть из которых стали сервисными партнерами.

Около половины всех дилерских центров в России принадлежат китайским брендам – таковых 1572. На долю российских брендов приходится 15% дилерских центров. Во II квартале число дилеров китайских марок стало на 321 больше, в основном, благодаря BAIC, Changan, JAC, Jetour, Kaiyi, Livan, SWM, Voyah.

Больше всего дилерских центров в России насчитывалось в 2015 году – 3,8 тысячи. Однако после этого их количество только снижалось. В результате, по итогам I квартала этого года их насчитывается 3081 (-19%).